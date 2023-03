Köszöntőjében Ambrus György, a Gyulakonyha Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, egy olyan konyha jött létre, amely mindenben megfelel a 21. századi szakmai és technológiai elvárásoknak.

– A beruházás kevesebb mint egy év alatt készült el – tette hozzá Ambrus György. A szakember kiemelte, napi 4500 adag menüt, illetve ebédet készítenek, de a reggelikkel, tízóraikkal, uzsonnával, vacsorával együtt ez a szám eléri a napi 6000-7000-et. Mint kifejtette, tavaly közel egymillió 114 ezer adag ételt készítettek a gyermekétkeztetés számára és több mint 521 ezer adag ételt az időseknek.

– A régi konyhában ez már csak nagy nehézség árán valósulhatott meg – tette hozzá. Úgy vélekedett, megyei és országos szinten is az egyik legszebb és legkorszerűbb konyhát alakították ki. Kitért arra, hogy jelenleg 61 alkalmazottjuk van; hét munkatársuk összesen 13 mesterlevéllel rendelkezik. A húst a Gyulahús Kft. szállítja a cég számára, tojást és számos zöldségfélét pedig helyi termelőktől vásárolnak.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere felidézte, hogy a gyulai gazdaság 1989 után elképesztő méretű pusztításnak lett kitéve. Mint elmondta, az egykori relégyár épülete 1979-ben készült el. A leányvállalat a Ganz gyárhoz tartozott, és ott jeladókat készítettek.

– Annak ellenére, hogy az üzem nyereségesen működött, 1992. december 31-én bezárták. Az épület pedig azt követően üresen állt. Az ingatlan rehabilitációja városképi szempontból is fontos volt, illetve a Gyulakonyha számára is kerestünk egy új helyet, hiszen a korábbi telephely elavulttá vált – folytatta a gondolatot. Megemlítette, hogy a bezárást követően összesen, mai árfolyamon 24 milliárd forint keretbiztosítéki jelzálogot jegyeztek be a volt relégyár épületére. Az önkormányzatnak innen kellett megegyeznie a tulajdonossal és a jelzálogjog jogosultjával, a Magyar Fejlesztési Bankkal, hogy valós piaci áron megvehessék az épületet. A tárgyalások közel másfél év után zárultak eredményesen, és mintegy 41 millió forintért sikerült megvásárolni a leromlott állapotú ingatlant.