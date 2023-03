– A kezdő lépéseket most tesszük meg. A háttértárgyalásokból kilépve most a fiataloknak (14-18 éves korosztály) is beszélünk szándékainkról. A szegediek InterAct szervezetét pedig azért hívtuk meg, mert évek óta jól működnek (de ezt tudjuk a szentesiekről is). Vezetőjük, Hajdú Szabolcs, olyan fiatalokat hozott Orosházára, akik nagyon tevékenyek és jártak már külföldön, világot láttak a cserediák programban és ott arra is láttak példát, jó gyakorlatot, hogy ott milyen módon kezelik a szociálisan rászorulók támogatását. A szemlélet elsajátítása után azt reméljük, éreznek majd motivációt arra, hogy felnőttként tagjai legyenek a Rotary szervezetnek.