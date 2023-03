Kéthetes csúszással, de megjelentek a hazai fóliás, üvegházi primőr zöldségek Békésben a piacokon, üzletekben. Még drágák, akár ötven százalékkal is többet kell fizetni értük a tavalyihoz képest. Ahogy azonban megyünk előre az időben, annál több magyar, azon belül Békés vármegyei portéka jelenik meg, és az árak is összeérnek a most még általában olcsóbb importzöldségekkel.