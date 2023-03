A tervek szerint a pünkösdi hosszú hétvégén, gyereknapon nyit meg a nagyközönség számára a Munkácsy Negyedben, a felújított és kibővített Urszinyi-Beliczey-kúriában a Napsugár bábszínház – derült ki a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén, amelyen lehatárolták a Munkácsy Negyed területét és döntöttek a hivatalos nevéről is.

Iparjogvédelmi jogok megsértésének három rendbeli vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 40 éves, büntetlen előéletű lengyel állampolgárságú férfi ellen, aki egy kamion sofőrjeként a határátlépés során parfüm-hamisítványokat tartott magánál.

Óriási felhozatallal dübörgött a 2023-as Automobil és Tuning Show a Hungexpón. Az AMTS-en belül a Classic Automobil Show, vagyis a veterán járművel kiállítása is nagyon sok autó- és motormániás látogatót vonzott. Dr. Kaáli Nagy Géza, a dörgicsei és az orosházi autó- és motormúzeum tulajdonosa is a helyszínen járt, dedikálta könyvét, és egy autócsodáját, egy igazi ritkaságot is bemutatott.

Szexuális abúzus, gyilkosság, egy óriási családi rejtély is megjelenik Keti Thür legújabb, önéletrajzi ihletésű, A megsebzett hattyú dala című kötetében. A kötegyáni szerző elmondta, hogy saját, fiatalon megélt traumáit is igyekezett feldolgozni a könyv írásakor. A regény fontos mondanivalóval bír: figyelni kell a gyerekekre, meg kell védeni őket, és ebben a tekintetben teljes mértékben egyetért azzal a véleménnyel, hogy ennek érdekében szigorú törvényre van szükség.

Ezen a héten Onofer Eszter volt a Beol podcast vendége, akit a közelmúltban a turisztikai hivatás tíz legígéretesebb fiatal hazai szakembere közé választottak.