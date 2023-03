Kihirdették a Mit jelent nekem Gyula? című rajzpályázat eredményét csütörtökön délután a fürdővárosi Vigadóban.

Újabb csemetékkel bővült csütörtökön Orosházán a ballagók fasora.

Átadták a Gyulakonyha több mint 725 millió forintból elkészült új épületét csütörtökön délelőtt.

Előreláthatólag májusban vehetik birtokba az érdeklődők a CsabaPark kalandparki, aktív kikapcsolódást szolgáló elemeit – ismertette Herczeg Tamás.

Egy háromfontos ágyú, Gábor Áron tüzér őrnagyról készült festmény, valamint egy honvéd gyalogos teljes felszerelésben – elsőként ezekkel találkozhatnak az érdeklődők azon a kiállításon, amely most készült el a Munkácsy múzeumban Pesttől Aradig, eufóriából letargiába címmel.

Izgalmasan telik az idei év is a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban, ahol az aktuális tárlatok mellett most éppen a Szarvasi Városi Könyvtár vendégeskedik, illetve folyamatosan szervezik a tematikus programokat. Roszik Zoltán múzeumigazgató pedig elárulta, hamarosan egy Munkácsy Mihály festményeket bemutató időszakos kiállításnak is otthont adhatnak.

Horror az M4-esen: a sofőr nyakát elvágta a kormány. Egy szemtanú szerint figyelmetlenség okozhatta a brutális balesetet.

A turisztikai blog szerint az Országház lett a világ legjobb turisztikai látványossága és hazánk a közbiztonság tekintetében is kiemelkedett a vizsgált helyszínek közül.