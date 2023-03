Február 11-én, egy szombati napon főztünk először az új épületben, miután akkor nem volt óvodai és iskolai nevelési-tanítási nap, így az idősek számára készültek a fogások – nyilatkozta hírportálunknak Ambrus György.

Az olimpiai aranyérmes, Venesz-díjas mesterszakács, a Gyulakonyha Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, az épület átalakítása és fejlesztése tavaly januárban kezdődött, novemberben megtörtént a műszaki átadás-átvétel, majd a különböző engedélyek beszerzése, illetve a szellőztetés beállítása. Utóbbi téren egy olyan korszerű berendezést szereztek be, amely folyamatosan, télen-nyáron 22 fokot biztosít az ott dolgozók számára.

– A pályázati források segítségével megvalósuló önkormányzati beruházás eredményeként 21. századi körülmények között, a legkorszerűbb technológiával készíthetjük a gyulai gyermekek, idősek és vendégeink ételeit – tette hozzá a mesterszakács.

Ambrus György ennek kapcsán kiemelte, az eredeti relégyárnak gyakorlatilag csak a gerince maradt meg, minden mást átalakítottak a kivitelezők a fejlesztés során, minden megújult, így a burkolás, a festés, az ajtók, valamint közel négyszáz négyzetméter új épületrésszel bővítették is a területet.

Az ingatlan alsó részén áruátadó- és átvevő részt hoztak létre, külön helyiségben veszik át a húst, a zöldséget, a szárazárut. Itt található maga a konyha is és raktárakat is ott helyezték el. A felső szinten az irodák, az irattár, a kazánház, a gépház, az öltözők és a mosókonyha kapott helyet.

Az ügyvezető igazgató kifejtette, közel hatezer adag ebédet készítenek naponta, külön menüt főznek-sütnek az óvodások, az általános és középiskolások, valamint az idősek számára. A hatezer ebéd mellett háromszáz adag reggeli, négyezer tízórai, illetve uzsonna, valamint szintén sok száz adag vacsora is készül az intézményben. A Gyulakonyha Kft.–n belül a raktárostól a konyhai szakembereken keresztül a gépkocsivezetőkig ötvenheten dolgoznak.

Ambrus György hangsúlyozta, kiemelt hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél több helyi alapanyagot használjanak fel, aminek érdekében régi nagyon jó kapcsolatot ápolnak helyi termelőkkel, helyi beszállítókkal.

A menü összeállításával kapcsolatban elmondta, egy jól bevált, 12 hónapos étlap segítségével dolgoznak, amiben a szezonalitásra kiemelt hangsúlyt fektetnek.

Emellett folyamatosan monitoroznak, Ambrus György időről időre körüljárja az óvodákat és beszélget a gyerekekkel, valamint az ott dolgozókkal. Tavaly külön programot is szerveztek, amelynek keretében bemutatták, miként készülnek és miért fontosak az egyes ételek.

– Az előírások szerint tíz naponta egyszer belsőséget, például májat is kell készítenünk a gyerekeknek, ami nem számít a legkedveltebbnek körükben. Éppen ezért is beszélgettünk ezekről a fogásokról, amelyekhez külön meg is terítettünk – fogalmazott Ambrus György, akitől megtudtuk, hogy az idősekhez is folyamatosan ellátogatnak, visszajelzéseket kérnek, illetve egyeztetnek az intézményvezetőkkel. Étel kóstolás nélkül nem megy ki a konyháról.