Az első etapban huszonegy pályázó összesen 166 téli, télies hangulatú képet neveztek be. A beérkezett pályázatok többsége a város természeti környezetét mutatja be, de megjelennek az épített örökségek és a népszerű látnivalók is. Bár a tél kevésbé mutatta igazi arcát, a számos téli hangulatot idéző fotó ellensúlyozta a havazás hiányát.

Az egész éven átnyúló pályázatot végigkísérő, négytagú zsűri a napokban kiválasztotta a tél nyertes képét. Bagyinszki Zoltánt, Pénzes Sándort, Rusznyák Csabát, a társaság részéről pedig Komoróczki Aliz ügyvezetőt kérték fel a zsűrizésre.

Kesztyüs András „Hóesésben” című nyertes képét közzéteszik a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. hivatalos, „Gyula a történelmi fürdőváros” nevet viselő Facebook-oldalán, emellett a fotós pénzdíjban is részesül.

Implom József Általános Iskola 3.c osztályának vár fotója

Februárban egy különleges pályamű is érkezett. Az Implom József Általános Iskola 3. c osztálya Ökrös Márta osztályfőnök vezényletével örökítette meg az Almásy-kastélyt és a várat, sőt még Szanazugba is ellátogatott a kis csapat. Közös szánkózás tette emlékezetessé a kirándulást, melyről szintén küldtek fényképet. A kreativitást és a kedves kezdeményezést a zsűri különdíjjal honorálta: az osztály meghívást kapott a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont új, kisgyermekes családoknak szóló garantált programjára. A „Kastélytúra Tacskó Döncivel” című tárlatvezetés során gróf Tacskó Dénes – aki mindent tud az Almásy-kastélyról – segíti az osztályt az épület felfedezésében.

A pályázat természetesen folytatódik. A felhívás továbbra is lehetőséget biztosít amatőr és profi fotósoknak. A pályázókat arra biztatják, hogy egyéni nézőpontjukból, kreativitásukat kibontakoztatva mutassák be városunk számukra legkedveltebb részeit. A tavaszi képek beküldési határideje: 2023. május 31.