A férfi és a nő, akik egymás távoli rokonai és a vádbeli időben egy lakcímen éltek, 2021. április 02-án, az éjszakai órákban elhatározták, hogy az egyik orosházi cukrászdába bemennek és onnan jogtalan eltulajdonítási céllal élelmiszert visznek el.

Az asszony és a férfi a nő gyermekeit, a nevelése és felügyelete alatt álló fiatalkorú, akkor 14 és 13 éves lányokat is rávették arra, hogy nekik a lopás elkövetésében segítséget nyújtsanak, illetve, hogy a bűncselekményt velük együtt kövessék el.

2021. április 3-ára virradó éjszaka, éjfél után nem sokkal megjelentek négyen a cukrászdánál.

A férfi a cukrászda nagykapuján átmászott, a kaput belülről kinyitotta, majd ő és a 13 éves kislány bement a cukrászda udvarára, majd az onnan nyíló, nyitva lévő raktárhelyiségbe, és onnan az utcára kivittek 100 mignont és 10 habrolót összesen 33 ezer forint értékben. A nő és a 14 éves kislány az utcán maradva figyeléssel biztosították a bűncselekmény elkövetését.

Miután a süteményeket hazavitték, még egyszer fordultak; a második alkalommal öt kilogramm édes teasüteményt és hat gesztenyepürét, valamint egy ládát tulajdonítottak el 20 ezer forint értékben. Másnap hajnalban ismét visszamentek, de a tulajdonos a korábbi lopások miatt a raktár ajtaját bezárta, így már nem tudtak ellopni semmit.

A két gyermeket később a gyámhatóság kiemelte a családból.

A nyomozó hatóság őket is gyanúsítottként vonta felelősségre a lopás elkövetése miatt, de az idősebb gyermekkel szemben a Gyulai Járási Ügyészség megrovás alkalmazása mellett, míg a fiatalabb gyermekkel szemben a nyomozó hatóság a gyermekkor, mint büntethetőséget kizáró ok miatt megszüntette az eljárást.

A járási ügyészség a nő és a férfi beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit végrehajtandó, míg a nőt próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, a férfit tiltsa el a közügyek gyakorlásától, illetve a bűncselekménnyel elért vagyoni előny erejéig rendeljen el velük szemben vagyonelkobzást. Ezen felül az ügyészség arra is indítványt tett, hogy a bíróság tiltsa el őket minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végeznék, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állnának.