– Tizennégy éves koromig éltem a városban, aztán Debrecenben folytattam a zenei tanulmányaimat. Dr. Szabó István szárnyai alatt mélyültem el a klasszikus ütőhangszerek világában, rock-metál rajongóként közben képeztem magam dobon is, sokat tanultam Tóth Zsolttól – mesélt a kezdetekről Halász Illés Árpád, aki Debrecenben járt egyetemre is, két évet Tel Avivban is töltött tanulmányai alatt.

– A From The Sky-nak két éve vagyok tagja, de a frontemberrel is már tizennégy éve ismerjük egymást. Első lemezük, a Rex megjelenése után lett szükségük dobosra, először csak beugrottam, aztán kiderült, nagyon egy húron pendülünk, így maradtam – árulta el. Hozzátette, második lemezük, a februárban kijött Antarktika címadó dalával jutottak a Dal élő-showjába, ami hatalmas élmény és lehetőség az együttesnek. Halász Illés Árpád úgy fogalmazott, érzik, ez most valami új, valami más. Tetemes mennyiségű színpadi tapasztalatuk ellenére is van bennük drukk, az élő tévézés tízszeres súllyal esik latba.

Halász Illés Árpád

– Múlt hétvégén a Barba Negrában is felléphettünk, immár sokadszor. A televíziós közönség legközelebb áprilisban láthat minket; az elődöntőre már lázasan készülünk. Dalunk akusztikus verziója nagyon szép lesz, remélem, boldoggá tehetjük vele földijeimet is, akiknek szeretném meghálálni a szeretetet és a támogató szavazatokat, ami ezúttal tovább is lendített minket a következő fordulóba – sorolta. Hozzátette, mindannyian rendelkeznek klasszikus zenei végzettséggel, diplomával, így önmaguk felé állított elvárásaik is nagyok.

– A műsort is még aznap visszahallgattuk, megnéztük, hogyan szólunk kifelé. Mindig lehet fejlődni, ez a célunk. Cizellált, intellektuális metálzenét igyekszünk játszani, ehhez az általunk kedvelt skandináv bandák is mércét jelentenek. Magyar nyelvben gondolkodunk, de később elképzelhető, hogy lesznek más terveink is – tette hozzá.