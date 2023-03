– A Csabagyöngye Kulturális Központnak fontos a külhonban kisebbségben élő magyarság kultúrájának ápolása és megőrzése, ezért is igyekszünk minél több helyre elmenni. Ez számunkra egy misszió, az évek során eljutottunk már az ukrajnai Ungvárra, ahol a magyar napon léptünk fel musicallel, valamint műsort adtunk Beregszászon is. Partiumban is visszatérő vendégeknek számítunk, Sorosi Mihály író is többször jött velük, irodalmi esteket is adtunk – részletezte Kerepeczki Nóra. Hozzátette, március 15-én délelőtt Muronyban, délután pedig a megyeszékhelyen, a Csabagyöngye Stégen emlékeznek a forradalomra. A színistúdiósok felkészülését rajta kívül Szabó Lajos színművész, művészeti vezető és Kolarovszki Dóra, a Göngygallér énekegyüttes frontembere is segítette.