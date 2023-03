– Az alkalmazkodási időszak átmeneti kellemetlenségekkel járhat, de komolyabb egészségi problémákat is okozhat, főleg az időseknél és a krónikus betegeknél. A leggyakoribb tünet a fáradtság, alvászavar, ingerültség, koncentrálóképesség csökkenése, de szívpanaszok és emésztési problémák is előfordulhatnak. A tavaszi óraállításkor kimutathatóan megnő a közlekedési balesetek száma, különösen a reggeli időszakban. Az átállás rosszabbul érinti a későn fekvő, későn kelő, „bagoly” típusú embereket, mint a korán fekvő, korán kelő, „pacsirta” típusúakat – részletezte a szakember. Sonkoly Iván a kellemetlen hatások kivédésére vagy enyhítésére több lehetőséget is felvázolt. Szerinte érdemes az óraállítás előtti napokban fokozatosan hozzászoktatni szervezetünket a korábbi lefekvéshez és felkeléshez.

– A pihentető alvás elősegítésére korai, könnyű vacsorát fogyasszunk, kerüljük az esti kávé- és teafogyasztást. Próbáljuk kiküszöbölni az alvást zavaró zajokat és fényeket. Ha szükséges, gyógynövény alapú nyugtatók is használhatók. Napközben fontos a rendszeres testmozgás, a szabad levegőn tartózkodás. Az óraátállítást követő napokban legyünk óvatosak a közlekedésben és lehetőleg kerüljük a balesetveszélyes elfoglaltságokat – tette hozzá.