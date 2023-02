A jeligés pályázat célja volt három olyan mű kiválasztása, amelyek képviselik Magyarországot a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fúvós tanszéke által életre hívott, 2023 nyarán esedékes – WoCE Wind Ensemble Summer Intensive Program elnevezésű – 5 napos szakmai programon.

A kiírásban három fúvósötösre írt kompozíció nyert, az orosházi származású Furák Péter: Három darab fúvósötösre című pályázata lett a második.

A beküldött műveket háromtagú, a Magyar Zeneszerzők Egyesülete által felkért szakmai zsűri bírálta el, melynek tagja volt: Kovács Zoltán, zeneszerző, fagottművész, Pálfi Csaba, klarinétművész és Szentpáli Roland, zeneszerző, tubaművész. A zeneműveket a közönség a nyáron hallgathatja meg. Furák Péter zenei kompozíciója július 8-án szólal meg élőben a régi Zeneakadémián.

Furák Péterrel történt beszélgetésünk során ara voltunk kíváncsiak, hogy sokszínű zenei érdeklődése napjainkban milyen lehetőségeket kínál számára? Kikkel s hol, milyen produkciókban dolgozik?

Korábban arról írtunk, hogy a sikeres zongorista, zeneszerző a Vígszínház számos darabjában közreműködött zeneszerzőként, de a könnyűzenei vonalon is aktív, a Follow The Flow zenekarban. Néhány éve szülővárosába is eljöttek Oláh Ibolyával, az Ibolyántúl című színházi est zongoristájaként láthatta őt a közönség.

Egy korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott, sose volt csak és kizárólag klasszikuszene-függő. Szeret mindenféle zenét, Bachtól a hiphopig.

– Mostanság inkább színházi munkáim vannak. A 2022/2023-as évadban lesz a harmadik bemutatóm, a József Attila Színházban. A Koldusopera című darabban zenekarvezetőként veszek részt. Előtte zenei vezető voltam a Thália Színházban, a Komédia egy bankrablásról című előadásban, majd a Belvárosi Színház Tok-tok című darabjához írtam zenét – sorolta munkáit. Dolgozik egy dokumentumfilm zenéjén is. A koncertszezonra is készül: áprilisban kezdődik a Follow The Flow-val.