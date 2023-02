Mint a polgármester részletezte, hétfőn írta alá az Alföld Ambulance Kft. ügyvezetőjével, Kovács Ferenccel az idei évre szóló feladatátvállalási szerződést az eleki központtal működő, Kétegyházát és Lőkösházát is érintő orvosi ügyelet vonatkozásában.

Településünkön tehát változatlan marad a központi orvosi ügyelet működése mindaddig, amíg a már meghozott törvénymódosítás értelmében, de legkésőbb 2024. február 28-ig az Országos Mentőszolgálat át nem veszi ezt a szolgáltatást – tette hozzá Szelezsán György.

A polgármester kifejtette, hogy évről évre egyre nagyobb költségei vannak a központi orvosi ügyelet fenntartásának. A 2023-as esztendőben már több mint 17 millió forint önerővel kell kiegészíteni az önkormányzatnak az erre a feladatra kapott normatívát. Ez az összeg pedig majdnem a háromszorosa a 2019-es esztendőben jelentkező önerőnek. A fentiek ellenére azonban a képviselő-testület az utóbbi években és most is elkötelezett volt a rendszer működtetése iránt, hiszen az emberi élet és az egészség a legfontosabb, így az elfogadásra váró költségvetési rendeletben is forrást biztosítanak az ügyeleti rendszer egész éves működtetésére.