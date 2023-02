Február másodika a vizes élőhelyek világnapja. 1971-ben írta alá 18 ország azt a paktumot, amiben leszögezték: nemzetközi szinten kell a vizes élőhelyeinket megvédeni. Azóta az országok száma 130 fölé emelkedett.

Ennek apropójából szervezett a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Látogatóközpontja egy egész napos rendezvényt, ahol egyéb programok mellett Boldog Gusztáv tartott előadást a gyerekeknek. A természetvédelmi szakember elmondta, a legtöbb folyó országhatárokon folyik keresztül, a legtöbb tenger és nagy tó pedig országhatárokat érint. A vándormadarak vonulásuk során vízről-vízre mennek, több országot is érintve. Mint mondta, ezen vadvizek védelmét nem lehet egy országként felvállalni, hanem egy nemzetközi rendszert kell erre kialakítani.

A szakember ismertette, az 1971-ben aláírt paktumot Ramsari Egyemzénynek is szokták nevezni, ennek célja, hogy a vadon élő állat- és növényvilág védelmét szolgáljuk, mindez pedig az emberi ivóvízbázist is érinti.

Boldog Gusztáv úgy fogalmazott, az egyezménynek már nemcsak természetvédelmi, hanem környezetvédelmi, illetve nemcsak állat-és növényvédelmi, hanem embervédelmi vonatkozása is van.

– A vízzel általában akkor foglalkozunk, ha baj van: vagy, ha túl sok, vagy, ha túl kevés van belőle. Az utóbbi időszakban mindkettőt megtapasztaltuk, hiszen egy árhullám vonult le a Körösön, miközben a Békés vármegyei árkok, csatornák teljesen üresek, tehát lényegesen több vízre lenne most itt szükség – fogalmazott. Boldog Gusztáv azt is hangsúlyozta, nagyon körültekintően kellene gazdálkodnunk a vadvizeinkkel, hiszen ami nekünk ivóvizet és öntözővizet szolgáltat, az rengeteg állatnak az élőhelye is.

– Az előadásomban említettem a békák példáját. Nem tudom, hogy az egyes békafajok hány évig élnek, de az biztos, hogy a térségben található szaporodóhelyek zöme 3-4 éve már nem kap annyi vizet, hogy abban a békalárvák át tudják vészelni a száraz tavaszokat. Ha hátralévő életükben nem tudnak szaporodni, akkor ezek a fajok kipusztulnak. Azzal, hogy mi, emberek minden vizet elvezetünk, sikerül fajokat is eltüntetnünk. Fontos lenne, hogy a belvizeket ne egyszerűen csak tócsának gondoljuk és ne kárként tekintsünk rá, hanem igenis haszonként. Az időszakos vízállások hosszútávon kondicionálják a szántóföldjeinket, az pedig nem csak a természet számára hasznos, de az aszálykárt is csökkenti. Éppen ez a vizes élőhelyek világnapjának egyik célkitűzése, a természetvédelem céljait összhangba kell hozni a gazdálkodás céljaival. Nagyon szeretném, ha több úgynevezett belvizünk lenne, hiszen ez nem szitokszó, hanem alapfeltétele az alföldi, békéscsabai létünknek – fogalmazott.