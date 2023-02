Több olyan utca is van Dévaványán, ahol ez a folyamat többször elkezdődött, de az úttársulás nem tudott létrejönni, mert nem volt elég aláírás, vagy a lakosok nem fizették be a hozzájárulást. Hangsúlyozták, hogy az önkormányzat részletfizetési kedvezménnyel is próbálja segíteni a folyamatot.

Emlékeztettek, hogy új aszfaltozás legutóbb 2019-ben történt, amikor a Batthyány utcában alakult meg az úttársulat, 19 háztartással. Akkor a 376 m hosszú utca aszfaltozása 24 885 002 forint volt. Itt háztartásonként 1 309 737 forintba került a beruházás, amiből az ingatlan tulajdonosa 85 000 forintot fizetett, a többit az önkormányzat vállalta.

Idén azonban egy kilométer belterületi út aszfaltozása 263 millió forint, amit az önkormányzat önerőből nem tud kifizetni. Ezért új út építését vagy a lakossági hozzájárulás drasztikus emelésével, vagy pályázati forrás bevonásával lehet csak megvalósítani. Mindezek ellenére bátorítják az úttársulások létrejöttét, mert bár a most nyertes pályázatban szereplő utcák lakói éveket vártak egy sikeres pályázatra, de végül sikerrel jártak. Pályázni pedig általában csak a már meglévő úttársulások által lefedett utcákkal lehetséges.