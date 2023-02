Mucsi Balázs Sándor, a BSZC főigazgatója az ünnepélyes átadón elmondta, a BSZC jogelődjeként a mély- és magasépítő technikus illetve a fluidumkitermelő technikus képzés 2013-ban költözött Békéscsabára. A főigazgató úgy fogalmazott, már akkor látták, hogy azokat a diákokat, akik itt végeznek, biztos munkalehetőségek találják meg.

– 2021. október 12-e olyan mérföldkő volt az életünkben, amikor az olajipari vállalkozások – így a hazaiak közül a MOL-csoport – érdemesnek tartotta a BSZC-t és a Vízműt az együttműködésre. A vállalat egyrészt szakmai tudást transzferál felénk, emellett pedig a duális és a gyakorlati képzésben való nagyobb részvételt is biztosítja a diákok számára. Ez nagy dolog, hiszen a MOL technológiája esszenciális a fluidumkitermelő képzés tekintetében. 2021-re tehető egy másik mérföldkő is, amikor a Miskolci Egyetemmel való együttműködés keretében papírra vetettük, hogy a fluidumkitermelő technikusi képzést a jövőben már okleveles technikusi képzésként valósítjuk meg. A két intézmény közötti partnerség és híd rendkívüli jelentőséggel bír. A közösen kialakított és elismert kompetenciáknak köszönhetően a BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégiumban végzett diák viszonylag könnyen nyer felvételt a felsőoktatási intézménybe. A Miskolci Egyetem ezen a területen az ország első számú egyeteme. A jövőre vonatkozóan további fejlesztéseket szeretnének végrehajtani ebben az ágazatban, az itt oktatott szakmákban. Az új terem is egy újabb mérföldkő, amiért nagyon hálásak vagyunk – fogalmazott a főigazgató.