Vésztő Csősz Ferenc, a művelődési központ igazgatója elmondta, hogy mintegy húsz gárda nevezett a kolbászkészítő versenyre. A nevezési díjért cserébe öt-öt kilogramm húst biztosítottak számukra; a fűszerekről, amelyekkel a hagyományos ízeket elevenítették fel, a társaságoknak kellett gondoskodniuk. A pálinkamustra ugyancsak nagy sikert aratott, hiszen harmincnál is több párlatot neveztek be – azok arany, ezüst és bronz minősítést szerezhettek.

Karakas Anikó polgármester hozzátette, az elmúlt években Vésztő egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát a disznótoros, amelyet immár második éve fánkfesztivállal is kiegészítettek. Úgy véli, hogy az esemény lehetőséget ad az önfeledt szórakozásra, a közösség építésére, az összetartó erő növelésére. Fontosnak nevezte a hagyományok őrzését is, hiszen, bár kisvárosról van szó, egyre kevesebben tartanak és vágnak otthon sertést. A látványdisznóvágás pedig abban segít, hogy a fiatalok is megismerhessék azt, legyen rálátásuk arra, hogy miként kell feldolgozni egy sertést, biztosítva akár egy egész évre való élelmet is a családnak.