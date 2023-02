A forrás egy részét a sportépület további felújítására költik. Most cserélik a tetőszerkezetet, illetve megújul a homlokzat is. Kiemelte: a mostani fejlesztéssel, valamint a korábbiakkal teljesen, kívülről és belülről egyaránt rendbe teszik, tették a közösségi célokat szolgáló sportépületet. A támogatás másik részéből pedig egy olyan térfigyelő kamerarendszert építenek ki, amely a későbbiekben bővíthető is lesz. A közbiztonság javítását célzó eszközökkel a település központi részét pásztázzák majd.