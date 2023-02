A békési Humán és Szociális Bizottság a napokban tartott ülésén megtárgyalta a Szent Lázár Alapítvány és a Mentálhigiénés Egyesület tavalyi munkájáról szóló tájékoztató anyagot. Az informatív beszámolókból sok mindent megtudhattunk a két szervezet működéséről – tájékoztatta hírportálunkat Mucsi András. A bizottság elnöke elmondta, a Szent Lázár Alapítvány békési intézményében tíz szakképzett dolgozó foglalkozik a kilencvenhat ellátottal. Éves szinten 120 ember fordul meg az intézményben, van, aki csak rövid ideig dolgozik ott.

A Szent Lázár Alapítvány részt vesz a Digitális Jólét Programban, otthont ad két szakrendelésnek, valamint a Magyar Élelmiszerbanknak is partnere. Régebbi program a támogatott lakhatás, két ingatlanban biztosítanak átmeneti szállást hajléktalan embereknek. A foglalkoztatást varrással, hálókötéssel, savanyítással, alkatrész-összeszereléssel, dísztasak hajtogatásával, kerámiatárgyak készítésével és növénytermesztéssel oldják meg. Az ellátottakra egész évben számos program várt. A beszámolót Kovács Ildikó igazgató állította össze.

Mucsi András szólt arról is, hogy a Mentálhigiénés Egyesület intézménye, a Békési Mentálhigiénés Szolgálat beszámolóját Bonnyai Sándor nyújtotta be. Békésen szenvedélybetegek közösségi és nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása történik, velük hét szakember dolgozik. Az intézmény székhelye Békés, Borosgyán utca 1/1. Az ellátottakat színes programok várták 2022-ben is.

– Mindkét szervezet stratégiai partnere a városi önkormányzatnak, munkájukért hálásak vagyunk – hangsúlyozta a bizottsági elnök.