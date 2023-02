A sárga szárnykrotáliával megjelölt madarat egy külföldi természetfotós látta és fényképezte le a gyomai Gajz-Balán január 30-án és február 1-én. A Madárgyűrűzési Központ az adatok alapján közölte, hogy a most észlelt fiatal rétisast 2020.05.08-án, fiókaként jelölték Észak-Bánátban, Arandjelovónál. Később, 2020. 11. 08-án a Szegedi Fehér-tavon látták és fényképezték ezt a madarat.

Dévaványa térsége jelentős sas telelőhely. A fészkelő állomány is növekszik ennél a fajnál. Jelenleg 6 párat tartanak nyilván, a telelő állomány pedig 15-50 példány között ingadozik. Azt többször igazolták a gyűrűs rétisasok előkerülései, hogy a hazai élőhelyek a szomszéd területekről is fogadnak madarakat télre, erre ez a megfigyelés is egy újabb bizonyíték - olvasható a Nemzeti Park oldalán.