A közgyűlésen részt vett dr. Görgényi Ernő polgármester, Kónya István alpolgármester, Szrenka Pálné, a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének elnöke és Kiss József, a Gyulai Civil Szervezetek Szövetségének elnöke is. Az eseményen tisztújítást is tartottak, amelynek részeként a Gyulai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete elnökévé ismét Debreczeni Jánosnét választották, az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai is folytatják munkájukat.