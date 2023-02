A torkos csütörtök pontos dátumáról megoszlanak a vélemények. Vannak, akik a közelgő nagyböjt előtti hétre teszik, és úgy tartják, ezen napon még bőségesen és a szokásosnál mohóbban fogyaszthatnak zsírban gazdag és a farsanghoz kapcsolódó ételeket. A másik verzió szerint hamvazószerda utáni csütörtökön tartják, melynek oka a gazdaságosság, hogy ha mégis megmaradtak a húsételek, ne vesszenek kárba.

Hosszú évekkel ezelőtt a Magyar Turizmus Zrt. – a torkos csütörtök országos program szervezője – az utóbbi időpont és verzió mellett tette le a voksát. A Covid előtt, ha nem is a kezdeti szárnyalás szintjén, – még csatlakoztak vendéglátóhelyek az akcióhoz Békésben is.

A torkos csütörtököt azért elevenítették fel, hogy az éttermi étkezést és az új ízek felfedezését népszerűsítsék

– hangsúlyozta Vozár Márton, a megyei kereskedelmi és iparkamara turisztikai és vendéglátó szakbizottságának elnöke.

A választási lehetőség az a la carte kínálatra vonatkozott, és előfordult, hogy erre az alkalomra speciális étlapot készítettek. A legtöbb vendéglőnél a helyben elfogyasztott ételekre biztosították a félárat, de akadtak, akik kiterjesztették ezt a házhoz szállításra is.

A szakember kiemelte, ez egy gesztus volt a vendégek felé, de természetesen a szakmabeliekben is ott motoszkált, ha a vendégek finomat esznek, minőségi a kiszolgálás, jól érzik magukat, akkor máskor is ellátogatnak az adott étterembe.

– A mai rohanó világban érthető, hogy hétvégén, amikor együtt lehet a család, nehezebben mozdulnak ki az emberek, és inkább otthon főzőcskéznek – ecsetelte a gasztronómus. – Ugyanakkor megvan – illetve meg kellene, hogy legyen – annak is a varázsa, hogy hetente, kéthetente, havonta egy-egy alkalommal étterembe menjenek ebédelni, vacsorázni családok, társaságok, és kihasználják ennek minden előnyét. Akár egy kellemes sétát tehetnek az étteremig, bent megkóstolják a hely specialitásait, élvezik a kényelmet, hogy kiszolgálják őket, és nem kell az étkezés után elmosogatni, elpakolni. Az ízek élvezetén túl ez az emberi méltóság része is.

Vozár Márton – már mint a Mókus Csárdát üzemeltető Pósteleki Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője – hangsúlyozta, a torkos csütörtök működött, amíg a vendéglők nem érezték, szenvedték meg túlságosan ennek a napnak a költségeit, ráfordításait.

Az utolsó időszakban már arról szólt leginkább a történet, hogy ezen a napon kihasználták a vendégek a féláras evést-ivást, utána azonban egész évben nem tértek vissza

– mondta az ügyvezető. – Holott az éttermeknek a hétköznapokon is szükségük van a vendégre, és nem csak a menüztetésre gondolok. Az anyák napját vagy a nőnapot is egyszer tartjuk egy évben, de mindennap kifejezzük szeretetünket, megbecsülésünket. Valahogy így kellett volna, hogy legyen, a torkos csütörtöknél is.