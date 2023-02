Túri Andrea igazgató hírportálunknak elmondta, a programra a városból és a környező településekről egyaránt várták az érdeklődőket. Gyermekműsorral fellépett Bodrogközy Rita, majd a jelmezversenyen harmincegy gyermek és öt felnőtt vett részt, illetve a pénteki alkalomra az Orlai ház valamennyi dolgozója jelmezt öltött.

Az eseményen rendkívül ötletes maskarákat láthattak az érdeklődők, egy kislány, aki később meg is nyerte a gyermekek versengését, nagyon ötletes módon strandpapucsnak öltözött. Unikornisos, minecraftos, hercegnős, pókemberes, vasemberes jelmez egyaránt szerepelt a palettán, de Piroskával, a vasorrú bábával, a vérfarkassal és a felnőttek között győztes eszkimóval is találkozhattak a látogatók. A városi nyugdíjas klub színvonalas meglepetés műsorokat adott elő. Volt táncház a Berény Táncegyüttessel, amihez a zenét a Talléros Együttes szolgáltatta. Az érdeklődőket digitális játszótér is várta, a gyerekek részt vehettek kézműves foglalkozáson, természetesen álarcot is készíthettek, illetve az érdeklődők fánkot is kóstolhattak.