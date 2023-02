Kovarszki Éva békéscsabai jelmezkölcsönző-tulajdonos elmondta, míg régen a lányoknál Piroska, Csipkerózsika és Hófehérke volt a divat, a fiúk meg robotnak, cowboynak és Zorrónak öltöztek, addig napjainkban a szuperhősök viszik a prímet a farsangon. Szinte kikoptak azok a maskarák, amiket annak idején a szülők és nagyszülők készítettek a kreativitás jegyében.

– Az egyik legszebb emlékem, amikor édesanyám pattogatott kukoricát varrt a ruhámra. Ma már más a trend, a legkisebbeknél, azaz a bölcsődés, óvodás korosztálynál az állatos és a mesehősös jelmezek a népszerűek.

– A kislányok előszeretettel bújnak tündérek, hercegnők bőrébe, nagyon keresett a Jégvarázs mese Elza és Anna ruhája, valamint Bing nyuszi és a Katica is.

– A kisfiúk rendőrnek, tűzoltónak, pókembernek öltöznek be szívesen – sorolta. Hozzátette, az iskolás fiúk leginkább a kommandós, a kalóz, a Harry Potter-jelmezeket keresik, s körükben is népszerűek a szuperhősök – Pókember, Vasember, Batman, Amerika Kapitány, s elvétve még Darth Vader szerelést is kölcsönöznek. Tapasztalatai szerint a hét-tízéves lányok Aranyhajnak, Annának, Elzának, Kleopátrának, vagy rendőr-, pompom-, hastáncos lánynak öltöznek be a legszívesebben. Idén többen keresik a habos-babos, koszorúslány típusú ruhákat is.

– Volt néhány év, amikor utóbbiakat elő sem vettem, annyira csökkent az érdeklődés irántuk. A napokban viszont sokan keresték, egy lány például angyaljelmezt varázsolt belőle, kiegészítőnek glóriát és szárnyat kapott – fűzte hozzá a kereskedő. Kovarszki Éva szerint gyerekkel együtt érdemes vásárolni, kölcsönözni; olyan jelmezt célszerű választani, ami kényelmes, tekintve, hogy általában több órát is benne töltenek a kicsik.

– Méretet tekintve az overál típusú jelmezek a legcsalósabbak, egészen másképp festenek felvéve, mint a vállfán. Nem jó, ha egy ruha passzentos, fontos, hogy ülni is le lehessen benne – sorolta meglátásait.

Hozzátette, sok szülő előre kinézi, milyen jelmez illene a csemetéjéhez, de a farsang a gyerekeké, fontos, hogy ők döntsék el, mivé szeretnének válni.

Az anyagiakra térve kiemelte, boltjában 2500-3500 forintot kell fizetni egy-egy jelmez kikölcsönzéséért, amely három napra szól. Az ár függ attól, mennyi kiegészítő jár a ruhához.

– A szuperhősöknél elengedhetetlen egy-egy álarc, mint tartozék, esetleg a fegyver, de ezeket nem minden intézménybe engedik bevinni. A kommandóshoz, rendőrhöz is tartozik gumibot, bilincs, fegyver – sorolta, hozzátéve, sokan használtruha-kereskedésből, vagy az internetről szereznek be jelmezt.

– A kölcsönző előnye, hogy minden kellék megvan a ruhához, ami a gyerekre szabható. Felhajtom, utána leengedem, ha bő, vagy hosszú, kölcsönzés után pedig kitisztítom. Felnőtt fejjel is jó érzés összerakni, kerekké varázsolni egy jelmezt, látni, milyen elégedettek, boldogok a gyerekek, amikor a tükörben méricskélik magukat – fűzte hozzá.