Munkájukban sikeres kaszaperi vállalkozókat és egészségügyi ellátásban résztvevő szakdolgozókat kértek fel előadóknak, akik saját szakmájukat mutatták be a résztvevő gyerekeknek. Somogyi László érkezett hozzájuk, aki a vadászat rejtelmeibe vezette be az alsós diákokat. Majd külön lány és fiú csapatra vált szét a felső tagozat: a lányoknak elsőként Csatlósné Páger Angéla tartott előadást a műtős szakasszisztens munkájáról, majd Ökrös Tímea mutatta be a fodrász szakma szépségét. A fiúknál Bobor István látványos eszközök bemutatásával tette színesebbé a villanyszerelő szakma megismertetését. Csürhés Tamás a modern állattartás tapasztalatait osztotta meg a diákokkal.