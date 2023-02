Hozzátette: nemrég volt egy úgynevezett monitoring bizottsági ülés, ahol források átcsoportosításáról döntöttek, és az ezzel a pályázattal kapcsolatos pénzeket is átcsoportosították. Ő ezzel nem ért egyet, és továbbra is számítanak a pályázat elbírálására, hiszen az alapján nyújtották be, amit az irányító hatóság véleménye alapján a monitoring bizottság elfogadott. Most azon dolgoznak, hogy a most induló ciklusban az Arad Megyei Tanáccsal és Békés vármegyei szolgáltatókkal közösen egészségügyi területen nyújtsanak be stratégiai pályázatot.

A pedofil pedagógus ügye is téma volt A Békés vármegyei pedofil pedagógus ügye is szóba került az ülésen. Németh Sándor (Momentum) azt kérte: a következő ülésre hívják meg a tankerületi központ igazgatóját. Felvetette: hogyan fordulhat elő, hogy egy korábbi ügy miatt kirúgnak egy tanárt egy iskolából, majd munkát vállalhat egy másik intézményben; és hogy miért nem figyeltek fel a mostani esetre. Zalai Mihály elnök (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta: felháborító, bicskanyitogató ügyről van szó. Ugyanakkor folyik egy rendőrségi nyomozás, szerinte a vármegye közgyűlésének nem kell eljátszania a hatóság szerepét, nem fegyelmi bizottság. A tankerületi központok pedig beszámolnak majd a tevékenységükről az egyik ülésen. Kiemelte: az önkormányzat által tervezett esélyegyenlőségi pályázat kapcsán érdemes megnézni, hogy milyen képzéseket tarthatnának a pedagógusok számára, hogy felismerjék az eseteket, és hogy milyen eljárásrend alapján mit célszerű tenniük. Hozzátette: nem csupán egy iskolai botrányról van szó, a hírek szerint olyan is történt, hogy az érintett tanár egy volt diákkal levelezett.