Prohászka Béla szólt arról, mit jelent számára a Békés Megye Agráriumáért, nemrégiben átvett elismerő díszoklevél, milyen rendezvényeken, bemutatókon népszerűsíti vármegyénk és az ország gasztronómiai kincseit többek között Kínában és Vietnámban.

A mesterszakács kitért arra, hogy részt vesz a Kossuth Rádió és a Nemzeti Művelődési Intézet Országjáró szombat délelőtt és délután programjában, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál látványfőzéseken, ahol a helyi és szezonális alapanyagok felhasználására is felhívja a figyelmet vendégeivel.

Ugyanez igaz a Nemzeti Művelődési Intézet A szakkör projektjére is, ahol a gasztrofoglalkozásokat vezeti. Videón is bemutatja az adott étel elkészítését és a receptek az intézet honlapján is elérhetők.

Prohászka Béla szólt a gasztronómiai hagyományok megőrzésének fontosságáról és a modern konyha-, valamint ételkészítési technológiákról, a díszítés, tálalás fontosságáról, a világtrendekről, a szakácsok, cukrászok képzéséről is. Kiderült, hogy szeret horgászni, és beszélt arról, hogy miért kellene jóval több halételt fogyasztanunk.