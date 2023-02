Oszi többek között beszélt arról is, hogy szólítja-e egyáltalán valaki Norbertnek vagy Norbinak, és hogy hányan köszöntötték fel Oszkár napon, azt gondolva, hogy az Oszi becenév az Oszkárból ered. A tévedések pedig nem értek ezzel véget: amikor 27 éves volt, a hangja alapján azt gondolták, hogy egy negyvenes, kopasz és szemüveges férfi.

Bár csak 37 éves lesz, veteránnak számít a szakmában, hiszen 14 éves kora óta, 2000 óta rádiózik. Beszélt arról is, hogy tudni kell minden nap megújulni, és arról is, hogy neki mi jelenti a kikapcsolódást. Gyermekként megcsapta a mozdony füstje, így vasútmodellezik, minden nap szán legalább 15 percet arra, hogy az apróságokkal foglalkozzon. A podcastben szóba került a versenytánc, a cirkusz, a lemezlovas élet, de az is, hogy miért állt tartalékos katonának.