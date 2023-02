– Magas színvonalú oktatáshoz nyújt óriási előnyt a robotika terem léte, amihez az anyagi feltételeket a Gyulai Szakképzési Centrum, a Németh Imre Alapítvány közösen teremtette meg. Iskolánk dolgozói berendezték, hogy tanulóinkkal a XXI. századi oktatást végezhessük. Ennek a teremnek a felszereltsége hosszú távú befektetés. Diákjaink már most komoly sikereket érnek el hazai és nemzetközi versenyeken is. Kollégáink a robotok programozását beépítik a mindennapos oktatásba. Nemcsak az itt tanulók, de a felnőttek számára is biztosítjuk a drónkezelés ismereteinek megszerzését iskolánkban – tette hozzá Pörneki Attila.

Mészáros Melinda szaktanár, alapítványi elnök kiemelte: egyedülálló lehetőség ennek a teremnek a létrejötte. Az alapítvány is számos pályázati sikerrel (2,5 millió forint értékű) eszközbeszerzéssel járult hozzá a terem berendezéséhez. A fenntartó szintén 2,5 millió forint értékben támogatta a kezdeményezést – fogalmazott a terem avatásán a vendéglátók nevében, majd sorolta korunk legmodernebb eszközeit, amikkel a robotika teremben tanulhatnak a diákok.

A vendégeknek kiküldött meghívót is már a mesterséges intelligencia készítette – tudták meg a résztvevők.

– Ezt az utat, a gyors fejlődést, mi is szeretnénk követni, a termünk is ezért jött létre. Ez csak a kezdet: mint alapítvány s mint iskola szeretnénk átadni azt a tudást, amit eddig mi megszereztünk. Fejlődjünk együtt, másokkal, ez a cél – szólt a más intézményekből érkezett kollégákhoz Mészáros Melinda.

Az avatás után a 9. évfolyamos diákok telefonjaikkal irányított versenyrobotokkal tartottak bemutatót. Hírportálunk érdeklődésére elmondták, hogy ezeket ők építették, s programozzák.