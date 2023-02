Kovács Ildikó, az alapítvány intézményeinek igazgatója elmondta, a befolyt adományok teljes összegével a Békés Megyei Központi Kórház Onkológiai Központjának eszközfejlesztési terveit támogatják. A gyűjtés célja egy 12 millió forintba kerülő Belly Board nevű betegrögzítő berendezés beszerzése, mely célzottabbá, komfortosabbá teszi a sugárterápiás kezeléseket.

Kovács Ildikó kiemelte, 2019-ben kezdték a gyűjtést, ami aztán a Covid miatt félbemaradt. Most újult erővel igyekeznek a pénzt előteremteni, jelenleg a szükséges összeg egyharmada áll rendelkezésükre. A gyűjtésben segítségükre van a Hetednapi Adventista Egyház is jótékonysági programok szervezésével. Megkeresték a vármegye polgármestereit is, volt, ahonnan kaptak már pénzt, és ígéreteik is vannak erre.