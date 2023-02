A Hunyadi tér és környéke Békés újvárosi részének fontos része – emelte ki Kálmán Tibor, aki elárulta, hogy ő is nem messze onnan, olyan 200-300 méterre nőtt fel.

– Sajnos az utóbbi időben eléggé elszemetesedett a környék, amivel kapcsolatban több lakossági jelzést kaptam – tette hozzá a polgármester, aki elmondta, ezért is döntöttek úgy, hogy a hétvégén találkoznak, és rászánják a szombat délelőttöt, hogy a hulladékot összeszedjék és ezzel párhuzamosan megtisztítsák a körgátat és a környezetét elcsúfító hulladéktól, mindattól, amit – ahogy a településvezető fogalmazott – nem jó gondolkodású emberek helyeznek el ott.

A csapat felszámolta a télen felgyűlt illegálisan lerakott hulladékot.

– Bízom benne, hogy az akció egy kis figyelemfelhívást is jelent majd, hogy ügyeljünk a környezetünkre, arra, hogy nem kell minden eldobni, és érdemes megkeresni a legális szemétlerakó helyeket – folytatta a gondolatot.

Külön kiemelte azok szerepét, akik részt vettek a hétvégi megmozduláson, és segítették annak sikerét. Mint mondta, reménykedik abban, hogy a példájuk másokat is hasonló akcióra ösztönöz majd.

Kérdésünkre kifejtette, hét közben tartott egy utcafórumot a környéken, amelynek során beszélgettek a körgátnál kialakult helyzetről is, és ott néhányan rögtön megbeszélték , hogy közösen lépnek a terület megtisztítása érdekében. Mindenki hozott otthonról gumikesztyűt, zsákokat, egyéb eszközöket, és délelőtt 9 órakor a csapat neki is indult a környék kitakarításának.

Kálmán Tibor elmondta, az ilyen és ehhez hasonló akciók mellett más módon is felveszik a küzdelmet az illegális szemétlerakással. Összefogtak a rendőrséggel, a polgárőrséggel, illetve a mezőőreik, valamint közterület-felügyelőik is bekapcsolódnak ebbe a munkába, és igyekeznek folyamatosan figyelni a gócpontoknak számító helyeket.

– Ennek talán preventív hatása is lehet – hangsúlyozta Kálmán Tibor. A polgármester szólt arról, hogy a térfigyelő kamerarendszert is hatékonyan használják, és bár a jelenlegi szabályok adta keretek között nem egyszerű eljárni az illegális szemetelőkkel szemben, már ezen a területen is több eredményt értek el.

Szombaton változatos hulladékok kerültek elő, építkezésből, házfelújításból származó linóleum, autógumik, autóvezetékek, rengeteg sörös és üdítős flakon, elektronikai alkatrész egyaránt csúfította a városrészt, amitől megszabadították a környéket.

A településvezető érthetetlennek nevezte, hogy egyesek miért a területen szabadultak meg például a linóleumtól.

Kocsor Istvánné is részt vett a szombati akcióban. A nyugdíjas asszony hírportálunknak elmondta, a kérdésben korábban ő is egyeztetett Kálmán Tibor polgármesterrel.

– Szeretem, ha a környezetem rendezett, nem csúfítja el szemét és hulladék – tette hozzá Kocsor Istvánné. Mint megtudtuk, a közelben a Deák Ferenc utcában lakik, és nagyon zavarta, hogy a környéken szemetet, eldobált hulladékot látott.

– Nagyon allergiás vagyok erre, ezért is vettem részt a szombati akcióban, és segítettem a körgáti részt megtisztítását – hangsúlyozta. – Bízom benne, hogy ez talán hatással lesz más emberekre is.