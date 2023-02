Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, a büdzsé összeállításakor elvárás volt, hogy biztonságosan működtessék az intézményeket, hogy elérhetők legyenek a szolgáltatások, hogy végigvigyék a fejlesztéseket, és hogy a zöld ügyekre is összpontosítsanak. Úgy kellett egyensúlyt biztosító költségvetést előterjeszteni, hogy itt van az egy éve elkezdődött háború, komoly volt az infláció mértéke, az energiaárak is jelentősen emelkedtek.

Jelezte: a büdzsé főösszege 26,1 milliárd forint, működésre 16,9 milliárd áll rendelkezésre, 9,2 milliárd pedig beruházásokra. Az, hogy a főösszeg kevesebb, mint a korábbi években, a fejlesztések mértékével függ össze, a TOP Plusz pályázati lehetőségei egyelőre nem nyíltak meg a város számára. Kiemelte: a 16,9 milliárdból 10 milliárd forintot az intézmények képviselnek, amelyek nyilatkoztak arról, hogy számukra az előirányzatok betarthatók.

Mint fogalmazott, nem az idei az álmok, a vágyak költségvetése, a pénzügyi problémák ide is begyűrűztek, nem engednek nagy mozgásteret. Örülni kell annak is, ha teljesítik a feladatokat, mert akkor fennmarad a város működőképessége. Működnek az intézmények, befejeződnek a fejlesztések, eleget tesznek a zöld stratégiának is, gondolnak a nélkülözőkre, a fiatalokra és az idősekre egyaránt. Hangsúlyozta: az önkormányzat továbbra is családbarát marad.

Varga Tamás alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, eleinte kezelhetetlennek tűnt a hiány mértéke, ez alapján az is rendkívüli, hogy van költségvetése a városnak, persze ehhez ideiglenesen az intézmények működtetését szüneteltetni is kellett. Nagy Ferenc alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) szerint minden kockázat ellenére végrehajtható az áldozatok árán meghozott költségvetés, igaz, a közszolgáltatások terén volt némi visszalépés, díjakat is emeltek. Ádám Pál (Hajrá Békéscsaba) takarékosnak, dr. Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba) pedig a realitásokhoz igazodónak nevezte a büdzsét.

Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP), a pénzügyi bizottság elnöke hozzátette: a főösszeg kisebb, mint a korábbi években, mert egyelőre újonnan belépő beruházásokra nincs mód. Szerinte javult a város gazdasági stressztűrő képessége, ez tetten érhető az adóbevételekben. Több adónem mértékét növelték korábban, illetve az indokolt díjemelésekről ugyancsak döntöttek. Tavalyhoz képest 1,8 milliárd forinttal nőttek a működési kiadások, többek között az energiaköltségek miatt, így saját bevételekből nagyobb arányban kell hozzájárulni ezek fedezéséhez. Emiatt korábban születtek jó és hatékony döntések, az intézmények és a cégek fegyelmezetten működnek.

Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) szerint a költségvetés takarékosan megtervezett, minden prioritást szem előtt tartó; és komoly eredmény, hogy a kötelezők mellett önként vállalt feladatokat is teljesít a város. Reálisnak mondta, hogy 4,4 milliárd forint befolyhat iparűzési adóból. Dancsó Tibor (DK) arra hívta fel a figyelmet: akkor lehet végigvinni az évet, ha tudnak 1 milliárd forintnyi ingatlant értékesíteni, szerinte minden problémát ingatlaneladásból próbálnak megoldani.