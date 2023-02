Pálinkás Andrásné, akit Maricaként szólítanak legtöbben környezetében, február 2-án, azaz ma tartja névnapját. A békéscsabai ünnepelt elmondta, ráadásul Mária Magdolna a két keresztneve, tehát két bibliai eredetű nevet visel. Mária volt Jézus anyja, az evangéliumokban pedig hét alkalommal is szerepelnek Krisztus különböző női kísérői. A felsorolások közül hat Mária Magdolnát említi elsőként, a hetedik bejegyzés Jézus anyját helyezi a sor elejére.

– Igen sok Mária nap szerepel a naptárban, természetesen nemcsak én, hanem a hozzátartozóim is tudják, hogy én egy olyan napon ünneplem, ami nincs a magyar kalendáriumokban – hangsúlyozta Marica. – Ezzel igazából nem foglalkozom, a lényeg az, hogy a családom, valamint akik rajtuk kívül is közel állnak hozzám, köszöntenek. Ez a nap is alkalmat ad arra, hogy együtt legyek például az unokáimmal, Majával és Andrissal.

Az ünnepelt kiemelte, ma már a legtöbben sms-ben vagy a közösségi oldalakon köszöntik, és sokan az egyéb Mária napokon is. Ezeket is örömmel fogadja, mert azt jelenti, gondolnak rá, és ezeket az üzeneteket meg is köszöni, érkezzenek bármikor az évben.

Harangozó Imre tanár, néprajzkutató elmondta, igazából nem nemzetiségi, hanem vallási okokra vezethető vissza a február 2-ai Mária nap. Ugyanakkor ennek a hagyománya Csaba újratelepítésétől él, mivel az itt letelepedő ősök szinte kivétel nélkül szlovák evangélikusok voltak.