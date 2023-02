Az eseményre a gyerekek és a nevelőszülők változatos jelmezeket öltöttek fel, a világ egyik legjobb focistájából, Messiből például rögtön kettővel is találkoztunk, de cowboyok, pókemberek, a Mancs Őrjárat című mese hősei, hercegnők, tűzoltó, unikornis, rendőr is feltűntek az eseményen. Minden résztvevő a színpadra is lépett, és néhány szóban mesélt arról, hogy minek öltözött. Így egy vidám forgatag vette birtokba a kulturális intézményt, ahol sok-sok játék és program szolgálta a kikapcsolódást.

Kisné Fekete Marianna, a Békés vármegyei nevelőszülői hálózat szakmai vezetője lapunknak elmondta, egy olyan rendezvényt hívtak életre, amelyen nevelőszülői családok vettek részt Körösladányból, Köröstarcsáról, Dévaványáról, Szarvasról, Biharugráról, illetve Gyomaendrődről.

A szakember kifejtette, egész évben igyekeznek minél több programot szervezni, mert azok fontos szerepet töltenek be a fiatalok életében.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy kis közösségünk együtt legyen – fogalmazott Kisné Fekete Marianna. – Ezért tartottuk meg a Tavaszváró délutánt is, amire a gyerekek nagyon készültek, jelmezbe öltöztek, maguk is készítettek jelmezeket, illetve kiegészítőket. A nevelőszülők pedig fánkot süteményt, különböző finomságokat sütöttek, szendvicseket készítettek erre a különleges tavaszváró alkalomra.

– Az esemény kiemelten fontos volt a közösség építése és erősítése szempontjából – folytatta a gondolat. – Nagyon lényeges, hogy együtt lehettünk egy kötetlen délután keretében. A gyerekek együtt játszhattak, közösen kapcsolódhattak ki, beszélgethettek. Az ilyen események azért is nagyon fontosak, mert találkozhatnak sorstársaikkal, azokkal, akik hozzájuk hasonlóan nevelőszülőknél élnek. Ez egyfajta pluszt ad a hétköznapokhoz, és persze barátságok, erős kötelékek is kialakulhatnak ilyenkor.

Az ÁGOTA Közösség fontos feladatának tartja, hogy tagjai időről időre megtapasztalhassák az összetartozás élményét, ezért rendszeresen szerveznek olyan rendezvényeket, ahol ezt átélhetik a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és nevelőszüleik.

A délutáni program nagyon sokrétűen alakult, A zsűri értékelte a süteményeket, amit a jelmezverseny követett, közben addig a gyerekek kísérő programokon is részt vehettek. Sokakat vonzott a kézműves asztal, a sor- és ügyességi játékok pedig ugyancsak remek hangulatban teltek.