Kunágotán sok éve már, hogy rendre megjelenik két gólyapár. A madarakat még táblával, sőt, névvel is megtisztelték a település lakói, ebből is látszik, milyen nagy odafigyelést élveznek. De ez a madár nem a kunágotaiak madara – állítják.

Találgatás indult. Vajon honnan repülhetett ide ez a hazánkban telelő gólya. Lehet, hogy a battonyai két gólya egyike?

Minekután a napokban erős mínuszok mutatkoztak térségünkben, joggal féltik a világvándort a kunágotaiak. Megfigyelést szerveztek köré, miután sok óra elteltével, beesteledve se tágított a villanypózna tetejéről Tódor. Egy önkéntes állatvédő is bekapcsolódott, este ő tartotta szemmel a gólyát, aki nem mozdult el a helyéről.

Vittek vizet, ennivalót is az Aradi utcai villanypózna közelébe, biztos, ami biztos. Reggel -7 Celsius-fokra ébredt a falu, a gólya is. Mi lesz vele? - aggodalmaskodtak a közelben élők, meg azok is, akik látták a madarat kitartóan a magasban, a pózna tetején ácsorogni.

Szerda regggel többen a helyszínen kezdték a napjukat, köztük Acsai Anita állatvédő és Páli Józsefné is, aki fotóval örökítette meg a gólya állapotát. A közelben lakó Kutasi Sándorné gondoskodik az élelemről.

Megkerestük a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítványt. Vezetőjük, Nagy Tímea kérdésünkre elmondta, bizonyára nem az egyik hazatérő vándor, még korai lenne. Ám egyre több gólya a maradást választja, hazánkban telel. Azt tanácsolta a kunágotaiaknak, hogy vödörben biztosítsanak vizet a gólyának. Ételt is adhatnak, ajánlott a csirkeszív, csirkenyak, apróhalak. Ha kienged az idő, a madár talál magának eleséget. Ha a repülésével nincs gond, nincs szükség menteni, de a segítség, amit a kunágotaiaktól kap, az példás.