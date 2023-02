– Miért olyan nehéz társat találni manapság és miért olyan nehéz megmaradni egy párkapcsolatban?

– Az életünk legnagyobb ajándéka az lehet, ha megtaláljuk azt a társat, akivel szeretetben, egyetértésben tudunk élni. Földi létünkben ez az egyik legnehezebb „tantárgyunk”, hiszen mégiscsak a társunk az, aki a mindennapjainkban látja a lemeztelenedett lelkünket, amit mások elől próbálunk gondosan elrejteni. A megfigyelések azt mutatják, hogy nagyon megváltoztak az együttélési mintáink, és az újabbnál újabb kapcsolati lehetőségek miatt egyre inkább csökken a „valódi házasságok” száma, és a házasságkötések egy része egyre későbbre tolódik.

A házasságkötés egyik legfontosabb eleme az elköteleződési képesség. Az intimitáskerülés vagy elköteleződési válság nem más, mint a magány, elkülönültség érzés, távolságtartás. Ez megjelenhet az életünk más területén is, például a baráti, munkahelyi kapcsolatainkban. Sajnos, a világ alakulása egyre inkább elmélyíti ezt a problémát, eltávolít bennünket egymástól és önmagunktól. Az elköteleződési válság ebből adódóan nagyon összetett. Okai lehetnek a rossz, otthonról hozott minták, a házassággal kapcsolatos bizalomvesztés, az iskolai tanulmányokkal kitolódott életszakaszok, a magasabb anyagi és egzisztenciális igények kitűzése, satöbbi. Vagy a nagyfokú szabadság iránti igény is, a félelem attól az érzéstől, hogy feloldódik a személyem a másik személyében, ha elköteleződök egy kapcsolatban. Félelem attól, hogy nem lehetek az, aki szeretnék lenni. De ha egyszer már megtaláltuk, miért nehéz megtartani? Mert az egyik férfi, a másik meg nő. Nagyon másképp működünk ugyanazokban a helyzetekben. Vegyünk például egy hétköznapi faktort, a stresszt. Teljesen másképp éli meg és próbálja feldolgozni egy férfi és másképp a nő. Az eltérő viselkedést támadásnak éli meg a másik. A rengeteg konfliktust tehát a másik ismeretének a hiánya adja. Mennyivel egyszerűbb lenne ugye, ha ismernénk a nemek működését?!

– Ön szerint a házasság érzelmileg nagyobb stabilitást ad a nőknek és a férfiaknak, mint bármilyen más párkapcsolat?

– Ez egy nagyon jó kérdés. El sem hinné, hogy milyen gyakran hallom azt a „meggyőző” érvet, hogy nem a papír garantálja a boldogságot! Ilyenkor elgondolkodom, hogy ezzel a nagyon ostoba, gyenge érvvel vajon engem akarnak meggyőzni, vagy inkább saját magukat. Hozzáteszem, hogy az esetek többségében, mire a beszélgetésünk végére értünk, mindig kiderült, hogy az egyik fél mindig akarta volna az esküvőt. De mivel elutasításban volt része, ezért az évek során ő is meggyőzte magát a „csak együttélés” előnyeiről. Visszatérve a „papírra”, abban mindenkinek igaza van, hogy nem a házassági szerződés a garancia a boldog együttélésre. De induljunk ki abból az alaphelyzetből, hogy már születésünk pillanatában ott van bennünk az Egység érzése, a vágy arra, hogy Eggyé váljunk a szeretett lénnyel, csecsemőként a minket gondozó édesanyánkkal. Felnőttként, amikor úgy érezzük, hogy megtaláltuk azt az Egyet, aki számunkra az Egyetlen lesz az életünk további szakaszában, feléled bennünk ez az ősi ösztön a biztonságérzetre, a szeretetáramlásra való igényünk. A házasságkötéssel, az elköteleződéssel megerősítjük magunkban ezeket a lelki minőségeket, amik viszont mintegy erőforrássá válnak a házasság során kialakuló problémák megoldásához. Amikor kimondjuk az igent, a lelkünkben olyan láthatatlan belső energiák indulnak be, amik a házasság fennállása alatt észrevétlenül segítenek. No, ez hiányzik a „minden más”, pl. szingli, mingli, és egyéb párkapcsolatokból. Hangsúlyozom, hogy a házasság önmagában még nem tesz senkit boldoggá, ehhez szükség van egy egészséges elköteleződési képességre, mert csak ebben az esetben tudja megélni a férfi és a női is az érzelmi biztonságot, a stabilitást.

Akik „csak együtt élnek”, ott mindig megtalálható a bizonytalanság érzése. Van a tudattalan mélyén egy kiskapu. Ez a bizonytalanság érzése lehet, hogy nem is azé, aki egy ilyen kapcsolatban él, hanem sokkal messzebbre nyúlik, valamilyen generációs probléma áll a háttérben. A beszélgetések során ez is minden esetben napvilágra kerül. Munkám kapcsán nagyon sok esküvőre kaptam már meghívást, ami a „jó” munkámat igazolja vissza. A teljesség kedvéért persze el kell mondani, hogy ahogyan a házasságok is végződhetnek válással, függetlenül az erőforrásoktól, ugyanúgy előfordulnak házasságkötési szerződések nélküli együttélések, amelyek kiválóan működnek egy életen át. De ezek kizárólag azért történhetnek meg, mert az elköteleződés mindkettőjük részéről egymást teljesen kielégítő módon és formában megvalósult.

– Foglalkozik párok kezelésével is? Nincs már bélyeg manapság azokon, akik az önhöz hasonló lelki szakembereket segítségül hívva keresnek kiutat a kapcsolati válságokból?

– A kérdés második felével kezdeném. Az én tapasztalatom az, hogy nincs bélyeg. Minimális különbséggel vannak többen a női kliensek. Van olyan napom is, amikor – nem direkt tervezéssel, de – egész nap férfiakkal dolgozom. Minden korosztály megtalálható. Témánk leggyakrabban a párkapcsolati nehézségek. Kevés kivétellel külön dolgozom a kliensekkel, nem párban. Azt is megmondom, miért. Minden egyes alkalommal rávilágítok arra a tényre, hogy bármilyen kapcsolati problémájuk is van, mindig ketten alakították odáig, amikor már nagyon elkezdte feszíteni egyiket, másikat vagy mindkettőt. És azt is tudatosítani kell, hogy amikor vita van, krízis van, legtöbbször az otthonról hozott, fel nem dolgozott traumákat vetítik ki egymásra. Egy házasságban, kapcsolatban soha nem két ember él együtt.

Láthatatlanul ott élnek közöttük mindkét házastárs szülei, nagyszülei, testvérei, meg nem született gyerekek, satöbbi. A lehető legritkábban látni azt, hogy ez saját generált probléma, hanem az esetek többségében felismerhetők a generációs, hozott, másolt minták. A jó az, hogy szinte azonnal megértik a kliensek a léleknek ezt a működését, és már nem is annyira a másikra fókuszálnak, hanem a saját közeli, távoli családi traumákra. Nagyon gyakran már az első találkozás alkalmával olyan impulzusokat visz haza, amivel akarva, akaratlanul ki is mozdítja az „állóvizet”. Abban a pillanatban, amikor megértjük önmagunk viselkedését, sokkal könnyebben megértjük a társunk viselkedését.

– Érdemes küzdeni minden házasságért?

Mindenképpen! Bár az is igaz, hogy nagyon nehéz felismerni a „még maradok” és a „már megyek” határait, de feltétlenül el kell tudni érni egy indulatmentes érzelmi állapotot ahhoz, hogy az ember jó döntést tudjon hozni. Nem véletlen van az a bölcs gondolatunk, hogy „aludj rá egyet”. Mert amíg telve vagyunk sérelmekkel, erős negatív érzelmekkel, ezek elhomályosítanak bennünket és nem biztos, hogy a legoptimálisabb döntést hozzuk meg. De az is igaz, hogy nincs rossz döntés, mert minden előre visz, ha tudunk tanulni belőle. Előfordulhat, hogy elkerülhetetlenné válik a válás, de nagyon nem mindegy, milyen érzelmekkel lépünk ki a kapcsolatból, és milyen érzelmekkel megyünk tovább egy potenciális kapcsolatba. Ha gyerekek vannak, akkor főleg.

Visszatérve a kérdésre, igen, mindenképpen meg kell próbálni, mert ha tényleg válás is lesz a vége, akkor az ember úgy tud a tükörbe nézni, hogy megpróbáltuk. Érdekességként elmondom, hogy láttam már egynéhány elhamarkodott válást, ahol pont az történt, hogy aki kezdeményezte a válást, egy idő után megbánta, nem tudott túllépni, de addigra a volt házastársa, aki nem akart volna válni, már megtalálta a boldogságát egy másik ember oldalán. Ha az ember felismeri, hogy az emberi lét általános célja a kiteljesedés, és ebbe beletartozik az ember belső, tudati fejlődése, akkor a párkapcsolat, a házasság nagyon fontos részét képezi ennek a folyamatnak. Ez egy út lesz, ahol fokozatosan, egyre mélyebben megélhetjük a béke, a nyugalom, az elfogadás, az empátia, a megbocsátás és a szeretet érzéseit. De úgy is mondhatnám, hogy felébredünk egymásban.

– Létezik egyáltalán gondok nélküli házasság?

– Egyértelműen kijelenthető, hogy ilyen nincs. De hát hogy is lehetne, amikor mindannyian csak „félkész” állapotban vagyunk. Ebben a határtalan létezésben folyamatos változásban van az ember, s benne minden létező. Dióhéjban: azért születünk, hogy fejlődjünk. A párkapcsolat ilyen formában a legnagyobb lehetőségünk a belső fejlődésre, az önismeretünk révén. A velünk együtt élő ember egyfajta tükörként működik, és ha belenézünk ebbe a tükörbe, akkor saját magunkat láthatjuk meg. Így a párkapcsolat, a házasság egyszerre lesz a legnagyobb áldása, de egyben a legnagyobb átka is az életünknek. A párkapcsolat révén kiderül, hogy a lelkünkben melyek azok a területek, amelyeket nem szeretünk, elfojtunk, melyek azok a minőségek, amiket erősíteni kell önmagunkban, mint például a türelem, a bizalom, a szeretet, és hasonlók.