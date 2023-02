Mezőhegyesen a Magyar Falu Program keretében, 2022-ben, összesen 80 millió 817 ezer 849 forint támogatást nyert el az önkormányzat. Ebből a pénzből megvalósult négy projekt. Már készen állnak a 2023. évi források megpályázására is – nyilatkozta a polgármester. Pap István Tibor értékelte tavalyi eredményeiket.

– A polgármesteri hivatal födémrekonstrukciójára fordíthattunk 52 millió 576 ezer forintot. A projekt keretében az 1885-ben épült (Mezőhegyes szimbolikus épülete) műemléki ingatlan részleges felújítása megtörtént. Az ügyfélforgalmi tér födémjének egyik fagerendája 2020. januárban eltört. A födém azonnali aládúcolását elvégeztük, így a közvetlen életveszélyt elhárítottuk, de a födémet csupán annak részleges cseréjével lehetett alkalmassá tenni a további használatra – sorolta a részleteket a városvezető. A beruházás eredményeképpen a korábbi méltatlan állapotok megszűntek, mintegy 80 négyzetméternyi új ügyviteli terület vált használhatóvá, a lakosok igényesebb körülmények között intézhetik ügyeiket.

A födém részleges cseréje után mintegy 80 négyzetméternyi új ügyviteli terület vált használhatóvá

A Magyar Falu Program forrásának köszönhetően a Tavasz utcai járdafelújítás is lezajlott, erre 10 millió forint jutott majd 500 méteren, 1 méter szélességben. A járda igen rossz és balesetveszélyes volt. A meglévőt elbontották, majd megépítették az új betonjárdát. A kapubejárókban erősített szerkezet került kialakításra.

Készült a mezőhegyesi temetőben urnafal és annak a környezetét is rendbe tették, erre volt 6 millió forintjuk. Lakossági igény jelentkezett, ennek hatására 80 fülkés urnafal, illetve az urnás temetkezési szertartáshoz szükséges pulpitust és urnatartót is kiépítettek. Az urnafal környékén új térburkolatot raktak le, a növényzet rendezését is elvégezték. A fejlesztés eredményeképpen február 15-től lehetőség lesz az urnás temetkezésre Mezőhegyesen.