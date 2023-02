Az alkotótábor megvalósításáról és eredményeiről egy kiadvány megjelentetését is vállaltuk, 2022-ben a fenyőfa alá már oda is tudtuk tenni. Az év során lehetőségünk volt két alkalommal is kimagasló szlovák kulturális eseményen való vészvétellel jutalmazni az egész éven át aktív közösségi munkát végző társainkat