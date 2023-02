A beszélgetéskor elhangzott, hogy Czutor Zoltán félig békésszentandrási, hiszen gyermekkorában a nyarait a településen töltötte, és azóta is gyakran visszajár a Békés vármegyei nagyközségbe. Az Íróklub vendégéről továbbá az is kiderült, hogy miként lett katolikusból mormon és hogyan került a zene világába. De elárulta magáról azt is, hogy nagy rajongója a piacnak, de mind közül a szarvasit szereti a legjobban.

Az eseményen természetesen nem csak szó, hanem zene is volt, így elhangzott néhány Czutor Zoltán saját szerzeményeiből is. Ráadásul voltak olyan dalok, amiket feleségével, Zsanettel adott elő, akivel három gyermekük van, és akiről alig pár éve derült ki, hogy kitűnő énekes.