Békés vármegyéből, elsősorban Békéscsabáról kaptunk több jelzést is. A Lencsési lakótelepről egy hölgy hívott minket, aki olyan negyed három körül arra lett figyelmes, hogy mozog a szék, amin ül. Először azt gondolta, hogy a macskája lökdösi a széket, de mivel a „cirmos” sehol nem volt így ez nem történhetett meg. Ezután a csillárja, illetve a papírkép a falon olyan nagyjából egy percen át mozgott. A Penza lakótelepen élő lánya ugyanerről számolt be, a csillár erőteljesen kilengett.

A Gyóni Géza utcában, egy ház negyedik emeletén egy fiatalember azt tapasztalta, hogy egészen természetellenesen mozogni kezd a függöny. Úgy tudjuk, hogy a Csaba Centerben, illetve annak környékén is érzékelték a földmozgást. Szerkesztőségünkben is megmozdultak a székek az említett időpontban. Békésről és Gyuláról szintén arról kaptunk beszámolókat, hogy megmozdultak a csillárok.

A földrengés tényét a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium is megerősítette, mint közösségi oldalukon írták, magyar idő szerint kedden 14:16 perckor 5,6-os magnitúdójú földrengés keletkezett Romániában, Zsilvásárhelytől 20 kilométerre északra, Lupény közelében, az országhatártól közelítőleg 200 kilométerre délkeletre. A rengés epicentruma közel volt a hétfői, 5-ös magnitúdójú földrengéséhez. A földmozgást hazánkban is érezni lehetett, erről Békéscsabáról és Szegedről is kaptak jelzéseket. Károkról nem érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez.

A maszol.ro beszámolója szerint a rengés epicentrumához mintegy 20 kilométerre fekvő Târgu Jiu városházájáról evakuálták az embereket a földrengés miatt – jelentette a Digi24 hírtelevízió. Ezt erősítette meg a katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU) is, amely szerint Târgu Jiu-ról és a Mehedinți megyei de Baia de Aramă településről is különböző anyagi károkat jelentettek. A Gorj megyei katasztrófavédelemhez mintegy 20 hívás érkezett a 112-es segélyhívószámra, amelyekben a polgárok falrepedéseket, leeső tetőcserepeket jeleztek. „A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján személyi sérülés nem történt” – tette hozzá a rendkívüli helyzetek minisztériuma.

A szeizmológiai obszervatórium oldalán a hétfői földmozgással kapcsolatban arra a kérdésre is igyekeztek válaszolni, van-e összefüggés a törökországi rengéssel és ezek begyűrűzhetnek-e hazánkba. Mint írták, a kérdés első részével kapcsolatban a bukaresti Nemzeti Földfizikai Intézetben dolgozó kollégáik véleményét tudják megosztani, amely nem tartja valószínűnek, hogy összefüggésben lennének a közelmúlt román rengései a török nagy rengéssel. Ezek alapján logikus feltételezni, hogy a török rengésektől távolabb elhelyezkedő hazánk esetében ez még inkább igaz lehet. Bizonyosan azonban ezt jelenleg nem lehet megmondani, ezt majd a következő napok és hetek komplex földmegfigyelési adatainak összesítése fogja megmutatni.