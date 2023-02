Félmilliárd forintot nyert az önkormányzat egy komplex fejlesztésre az önkormányzat a TOP Plusz keretében, amelynek során korszerűsítenék és át is alakítanák a városi könyvtárnak is otthont adó épületet a központban, valamint megújítanák a környezetét – közölte Karakas Anikó polgármester, hozzátéve, hogy az összetett beruházás három fő részből áll.

Az épület földszinti részén van egy jelenleg használaton kívüli üzlethelyiség, egy működő pékség, valamint a hátsó részben, az udvari szárnyban raktárak, műhelyek találhatók.

A projekt gazdaságot élénkítő elemeként az üzlethelyiséget átépítenék, átalakítanák, egy 250 négyzetméteres üzletteret létrehozva; valamint a pékségnél szigetelnének, nyílászárókat cserélnének; illetve a raktárak, műhelyek helyén irodákat hoznának létre, például közszolgáltatók számára.

A fejlesztés kulturális, közművelődési részeként a városi könyvtárat újítanák fel és bővítenék. A bibliotéka jelenleg csak az első emeleten működik, de átadnák számára a második emelet jelenleg kihasználatlan helyiségeit is, és ott folyóiratolvasót, kávézó és játszó sarkot, tanulóteret, olvasótermet, kutatószobát, egy 50-60 férőhelyes előadótermet ugyancsak kialakítanának. Azért, hogy a városi könyvtárat akadálymentesíthessék, egy liftet szintén beépítenének az épületbe.

Karakas Anikó polgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban rendezték a közterületeket a városháza előtt, a művelődési központnál, valamint a református templom környékén is. Ezt a munkát folytatnák a művelődési központ és a Monostor étterem között, azaz a fejlesztéssel érintett épület környékén is, azért, hogy egységes utcaképet mutathasson a városközpont mind a közterületek, mind a zöld felületek tekintetében is.