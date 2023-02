Szarvas Péter polgármester elmondta: a Hajrá Békéscsaba Egyesület biztosította számára azt a 80 ezer forintot, amely még hiányzott a vásárláshoz. Fontosnak ítélik ugyanis azt a munkát, amelyet Siti László végez. Évente 70-80 tonna papírhulladékot is összegyűjt – ez a mennyiség az előtt, hogy bevezették a sárga kukás rendszert, több is volt. Emellett előfordul, hogy a mások által közterületen hagyott szemetet szedi össze, amivel hozzájárul a város rendezettségéhez.

Szelektív Laci elmondta: megesik, hogy nagy távolságokat kell megtennie, erre pedig az elektromos bicikli révén gyorsabban lesz lehetősége. A kartonpapírok és fóliák mellett háztartási gépeket is gyűjt, a szemét minden esetben megfelelő helyre, újrahasznosító telepekre kerül. A most érkezett elektromos járgányt is a meglévőhöz hasonló módon ékesíti majd világítással, illetve tető szintén kerül rá, arra pedig napelem, hogy így is tölthesse a kerékpár akkumulátorait.