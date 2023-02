Az eredményhirdetésen elhangzott, a Legkiválóbb ápolójelölt verseny célja az, hogy évről-évre ráirányítsa a figyelmet az ápolói hivatás szépségeire, és hozzájáruljon ezen szakma népszerűsítéséhez. A résztvevők három fordulón keresztül mérhették össze a tudásukat, melynek összesített eredménye alapján díjazták most a „Legkiválóbb” és a két „Kiváló ápolójelölt” középiskolai tanulót.

Prof. dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora elmondta, ha a szakemberek utánpótlása megszakad, azt nem biztos, hogy akár egy emberöltő alatt is pótolni lehet. Éppen ezért fontos feladatuknak, egyfajta küldetésüknek tartják azt, hogy a Legkiválóbb ápolójelölt versenyhez hasonló rendezvényeken a fiatalok egyes kiemelkedő szakmák iránti kötődését és elköteleződését sikerélmények által erősítsék.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő kifejtette, bő tíz éve annak már, hogy az első Skill-labort Magyarországon átadták, mégpedig a budapesti Honvédkórházban. Ezt ő maga is megnézte Mészáros Magdolna ápolási igazgatóval. A benyomásaik jók voltak, később pedig már Békéscsabán is lehetőség nyílt egy ilyen oktatólabor berendezésére és megnyitására. Ez utóbbira igen nagy szükség van, hiszen számos lehetőséget rejt, magas szintű képzést biztosít az egészségügyi oktatásban, illetve többek között helyt ad a Legkiválóbb ápolójelölt versenynek is.