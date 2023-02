Az is kiderült, hogy Szűcs Tiborné gyűjti is e kedves játékokat, ő négy nagy zsákkal érkezett. Szeretne is adományozni mindhárom óvodás csoportnak a macikból.

– Minden a mackókról szólt az elmúlt napokban. A gyerekekkel ilyen témájú dalokat énekeltünk, verseltünk, barkácsoltunk – sorolta a mindennapjaikat az intézményvezető, Dancsóné Kasznár Mária, aki azt is elárulta, az aulában kiállított kedves szőrmókokat bárki megtekinthette.