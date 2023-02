Marika néninek három gyermeke, öt unokája és hét dédunokája született. 26 évig dolgozott gondozónőként a tótkomlósi bölcsődében. Innen vonult nyugdíjba 1988-ban. Ma már egyedül él, de tevékenyen. Nyugdíjas éveit nagyon szorgosan tölti, a mai napig elvégzi a ház körüli teendőket.

Néhány héttel korábban a városvezetők Nagy Istvánnénál jártak, Margit néni is betöltötte a 90. életévét, őt is felköszöntötték. Férjével négy gyermeket neveltek fel, született 11 unokájuk, 16 dédunokájuk és már van 3 ükunoka is a családban.