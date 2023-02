Békés vármegye 1 órája

Magyar menyasszonyok tárgyi emlékeit, történeteit várják

Nagyon jó hangulatú sajtótájékoztatót tartottak a Házasság hete alkalmából a fővárosban, ahol azt is bejelentették, hogy idén decemberben megnyitják a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című nagyszabású időszaki kiállítását, amely 500 év esküvői szokásainak változását mutatja be a Kárpát-medencén innen. Az a szándék, hogy a kiállításon a közgyűjtemények anyaga mellett minél több családi, személyes történet, fotó, emléktárgy jelenjen meg. Mi már találtunk is Békés vármegyei képeket a galériában!

Cs. I. Cs. I.

A képgalériában bukkantunk a nagybánhegyesi párra: Oravecz Mária és Molnár László fotójára 1965-ből

Elérhető a Magyar Menyasszony online esküvői gyűjtemény, ami az utókornak kívánja összegyűjteni, megőrizni és bemutatni a magyar emberek (társadalmi, felekezeti, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül) esküvői fotóit, a hozzájuk párosuló családi történetekkel, és megőrzött emlékeivel. A sajtótájékoztatón elhangzott: a magyar nők nézőpontjából mutatja be az esküvői szokások, hagyományok, viseletek térbeli és időbeli változását a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony címmel idén decemberben nyíló kiállítása. Menyasszonynak lenni a korábbi generációk számára az élet egyik legcsodálatosabb dolga volt, egy életre szóló elkötelezettséget jelentett – fogalmazott a Nemzeti Múzeum főigazgatója, L. Simon László. A tárlat célja, hogy megmutassa: a házasság ma sem elavult intézmény, ezért érdemes a szerelmet elköteleződéssé alakítani és családot alapítani. Ez a keret őrzi Ivacska Mihály és Horváth Rozália házasságkötését 1913-ból. Eljuttatják a kiállításra Simonovics Ildikó divattörténész másfél évvel ezelőtt vetette fel a tárlat ötletét, az azóta összegyűlt, fantasztikus divattörténeti és egyéb anyagból pedig „lassan egy önálló esküvőtörténeti múzeumot is lehetne nyitni” – hangzott el. A Magyar Menyasszony projektet szeretnék társadalmasítani és bevonni a széles közönséget a kiállítás létrehozásába. Az előkészületek részeként ezért Facebook- és Instagram-oldal, blog és podcastsorozat indult. Ezek mellett elindították a projekt magyarmenyasszony.hu linken elérhető honlapját is, amelyre esküvői fotókat és hozzájuk kapcsolódó történeteket várnak, de itt jelentkezhetnek azok is, akik tárgyakat adományoznának vagy kölcsönöznének a kiállításra. Arról korábban már hírportálunk is cikkezett, hogy Kiscsákóról például olyan menyasszonyi fátylat megőrzött képkereteket juttattak el a kiállításra, amelynek a kurátor, Simonovics Ildikó nagyon megörült. Országos lakossági gyűjtés kezdődött Az MNM országos lakossági gyűjtési akciót hirdet: a képeket, fotókat, családi történeteket egy online térbe várják, hogy a Magyar Menyasszony projekt honlapján létrejöhessen minden idők legnagyobb esküvői témájú online gyűjteménye, a legkülönlegesebb felajánlott tárgyi emlékek pedig helyet kapnak majd a kiállításban is.

