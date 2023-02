A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szupermenta programjában ezúttal a tejszínek kerültek középpontba. Rendhagyó módon azonban nem termékteszt formájában, hanem felmérő jelleggel, laboratóriumi vizsgálatok nélkül járták körül a témát a szakemberek. Az úgynevezett polcfelmérés során számba vették a boltok polcain található különböző megnevezésű tejszíneket és alternatívákat, és a csomagoláson feltüntetett információk alapján összehasonlították őket. Végül 114 olyan termék szerepelt a tesztben, amelyeket a nagyobb áruházláncok kínálnak tejszínként, illetve növényi helyettesítőként, melyek összetételük és jelölésük szerint 5 csoportba sorolhatóak: főzőtejszín, habtejszín, tejszín, főző-és habkészítmény, növényi alternatíva.

A főzőtejszín – ahogy azt a neve is mutatja – főzéshez a legalkalmasabb, ugyanis a 10-22%-os zsírtartalmú tejszín sűríti, krémesebbé teszi az ételeinket. Fő alapanyaga a tejszín, melyhez sűrítőanyagként karragént használnak.

A habtejszín fő összetevője is a tejszín, amelyhez sűrítőanyagként szintén karragént tesznek. A magasabb, 28-35%-os zsírtartalma miatt ezt a típust érdemes választani kemény tejszínhab készítéséhez. Talán meglepő, de a habtejszín cukrozatlan változata sós ételek készítéséhez is kiválóan alkalmas. Ezt a zsírosabb tejszínfajtát ugyanis a krémlevesek, főzelékek sűrítésére, krémesítésére ugyanúgy használhatjuk, mint a főzőtejszínt.

A polcokon akadtak tejszín megnevezésű termékek is, amely kategória zsírtartalma a Magyar Élelmiszerkönyv előírása alapján 18-45% között mozoghat. A felmérésben szereplő tejszínek mindegyike 30%-os zsírtartalmú volt. Fő alapanyaguk a tejszín, melyhez sűrítőanyagként karragént használnak. E termékek főzéshez és tejszínhab készítésére egyaránt alkalmasak lehetnek.

A főző- és habkészítmények többek között habalap, főzőkrém vagy habkészítmény megnevezésekkel találhatóak a boltok kínálatában. Jellemzően ivóvíz alapúak, és állati eredetű összetevőként tejszínt, tejfehérjét, írót és íróport is tartalmazhatnak. Zsírtartalmuk 8 és 34% között mozog.

További információk, érdekességek elérhetőek a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán: https://szupermenta.hu/fozo-es-habtejszin-miben-rejlik-a-kulonbseg/.