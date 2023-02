A rendőrségen ismertették: hétfőn 9 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy a Csányi és az Ostoros utca közötti földút mellett, egy tanya közelében körülbelül 3 köbméter – téglát, vályogtéglát, csempét, járólapot tartalmazó – építési hulladékot raktak le.

Két nappal korábban egy férfi látta, hogy egy építési törmeléket szállító utánfutós autó érkezett a területre.

Figyelmeztette is a sofőrt, hogy a rakományát nem teheti le ott. A szemtanú által adott információk alapján a rendőrök megkeresték az autóst, aki gyanúsítotti kihallgatásán tagadta, hogy a területen talált hulladék az lett volna, amit ő szállított. Az ügyben hulladékgazdálkodás rendje megsértése miatt nyomoznak.

Szabadságvesztést kockáztat, aki tilosban jár

A rendőrségen elmondták, hogy nem tömegesen, de fordulnak elő hasonló esetek Békés vármegyében. Mezőőrök, önkormányzatok munkatársai, illetve földtulajdonosok is voltak már a bejelentők között, illetve olyanok is, akik járókelőként figyeltek fel illegálisan lerakott szemétre. Hozzáfűzték: a tilosban járó hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt vonhatók felelősségre, és akár szabadságvesztéssel is büntethetők.

A járási ügyészségek az elmúlt időszakban több esetben is emeltek vádat hulladékgazdálkodás rendje megsértése miatt.

Egy sarkadi férfi ellen azért, mert hűtőszekrényeket és televíziókat pakolt le közterületen, egy eleki férfi ellen pedig amiatt, hogy egy elhullott bikaborjút hagyott egy szántóföldön, majd még trágyát is ráborított. Előbbi vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztést indítványoztak, utóbbival szemben közérdekű munkát.

Ingyen le lehet adni a hulladékudvarban

Opauszki Zoltán tanácsnok kiemelte: érthetetlen, hogy a tilosban járók miért így szabadulnak meg az építési törmeléktől. Ugyanis az, aki azért autóba ül és utánfutót kölcsönöz, hogy a város szélére elvigye a szemetét, békéscsabaiként elvihetné a csak pár kilométerrel távolabb lévő gyulai, Kígyósi úti hulladékudvarba is, ott ingyen és szabályosan megtehetné ezt. Sőt hamarosan nem kell Gyuláig sem menni, hiszen Békéscsabán, a Kétegyházi úton is létesítenek hulladékudvart.

A tapasztalatai szerint egyébként alapvetően tiszta a város, ugyanakkor előfordulnak hasonló esetek és gócpontok – példaként említette a jaminai bányatavak környékét –, és ilyenkor jellemzően építési törmeléket helyeznek el a tilosban járók.

Lehet jelezni a gócpontokat

Az illegális szeméthalmokat lehet jelezni az önkormányzat honlapján, a közterületi hibabejelentőn, de akár a Hulladékradar nevet viselő okostelefonos alkalmazáson keresztül is. Kiemelte, érdemes bejelentést tenni, mivel születnek megoldások a problémákra.

Emlékeztetett: pár éve az önkormányzat kapott támogatást, hogy felszámolhassák az illegális lerakókat. A város honlapja szerint a 2,5 millió forintos belügyminisztériumi forrásból megtisztítottak egy sikonyi és egy felsőnyomási terület mellett több mint ötven helyszínt a városban. Akkor összesen több mint 30 tonna szemetet szedtek össze, amelyből 27 tonna volt építési és közel 4 tonna egyéb hulladék.

Idén elkészül a csabai létesítmény

A szemétszállító cégnél, a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nél elmondták: elkezdődtek a munkálatok, és idén elkészül a békéscsabai hulladékudvar a Kétegyházi úton. Addig a békéscsabaiak a gyulai létesítmény szolgáltatásait vehetik igénybe.

A szolgáltató honlapján azt írták, hogy kevert építési törmelékből – azaz lakásfelújításból származó betonból, téglából, cserépből és kerámiából – évente ingatlanonként 500 kilogramm adható le ingyenesen. Kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezésekből – a mosógéptől, porszívótól kezdve a számítógépen, monitoron át egészen a tévéig, rádióig – évente ötöt vesznek át térítésmentesen. A veszélyes anyagot is tartalmazó elektromos és elektronikus berendezésekből, mint amilyen a hűtőszekrény vagy a mélyhűtő, kettőt; gumiabroncsból pedig négyet lehet leadni évente ingatlanonként.