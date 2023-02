Békéscsabán, a Gyár utcai hajléktalanszállón a konténerszobáknak köszönhetően van még 24 szabad férőhely – ismertette Szarvas Péter polgármester. Hozzátette, jelenleg 29-en laknak a szállón – 23 férfi és hat nő –, az ellátottak zöme ország más térségeiből érkezett. A nappali melegedőt mostanában naponta 10-15-en veszik igénybe. A hajléktalanszállón nyújtott szolgáltatásokban nincs változás a korábbiakhoz képest: ebédet, mosási és főzési lehetőséget, ágyneműt, borotvát, szappant, törölközőt biztosítanak, de adnak ruhát, gyógyszereket, kötszereket is, illetve szociális ügyintézésre és tévézésre ugyancsak van mód.

Az utcai szociális munkások azokról is gondoskodnak, akik nem veszik igénybe a hajléktalanszállót. Élelmet, teát, gyógyszereket, vitaminokat, takarót, hálózsákot adnak nekik. A szakemberek 14 és 22 óra között napi hét órán keresztül járják a város peremrészeit és azokat a helyeket, ahol jellemzően előfordulnak a fedél nélküliek. Hangsúlyozta: ismereteik szerint senki sem tartózkodik éjszaka csak úgy, a szabad ég alatt, mindenki behúzódik valahová, akár gyümölcsösben kölcsönkapott kis faházba, tanyába, de van, aki saját bélelt sátrában tölti a telet. De többen éjszakára igénybe veszik a nappali melegedőt, amely a mostani időszakban 24 órán keresztül nyitva tart.

Kerekes Gizella, az Ökumenikus Segélyszervezet gyulai Szociális és Fejlesztő Központjának vezetője hírportálunknak kiemelte, hajléktalanszállójuk, az éjjeli menedékhely, a nappali melegedő már tavaly ősztől telt házzal működik. A szakember elmondta, a vörös kód azt jelenti, hogy a szociális intézményeknek be kell fogadniuk azokat a hajléktalanellátásba bekerült embereket, akik a hajléktalanszállások nem tudnak.

– Itt a városban erre nincs szükség, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményével folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és mindenkit fogadunk, akinek szüksége van a segítségre – tette hozzá Kerekes Gizella. – Városi szinten kevésbé jellemző, hogy nőne a rászorulók száma. Kapcsolatban vannak ugyanakkor a Máltai Szeretetszolgálat diszpécserközpontjával, és annak munkatársai is irányítanak a régióból hozzájuk embereket. Az elmúlt időszakban sokan kerülnek az intézménybe a kórházakból, vannak, akik ugyanis a kezelés után nem tudnak hova hazamenni. Szintén új tendenciának látszik, hogy egyre többen vannak, akik csak egy-két éjszakát töltenek bent a szállón, és nem is biztos, hogy gyulaiak vagy környékbeliek.

A központ utcai szociális munkásai is folyamatosan úton vannak. Közterületeken a jogszabályok miatt nem tartózkodhatnak hajléktalanok, éppen ezért tanyákat és az olyan ingatlanokat is felkeresik, ahol az ott élők nem tudnak fűteni, vagy nincs mit enniük. Kerekes Gizella elmondta, ha valaki segíteni akarja a munkájukat, akkor elsősorban tartós élelmiszerekkel, konzervekkel tudja ezt megtenni, mert most arra van a legnagyobb szükség.

Kádasné Öreg Julianna, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója megkeresésünkre elmondta, mind a városban működő hajléktalan szállókon, mind a nappali melegedőn tudnak fogadni rászorulókat.

– Napi szinten kapunk megkereséseket, elsősorban a környező településekről, ahol nincs ilyen jellegű ellátó intézmény – fogalmazott. A szakember kitért arra, hogy hajléktalanság jelentősen megváltozott az elmúlt években. Míg korábban az utcán élőkre tekintettek hajléktalanként, mára elsősorban olyanokra, akik nem lakáscélra szolgáló épületekben laknak.

– A fagypont alatti hőmérsékletekkel valóban nőtt a jelzések száma, sőt, maguk az ügyfelek is igyekeznek bejutni az intézményekbe. A vörös kód annyit változtatott a korábbi helyzeten, hogy biztosítanunk kell az azonnaliságot – hangsúlyozta.

Kádasné öreg Julianna hangsúlyozta, a városban egy összetett jelzőrendszert működtetnek, a rendőrök, polgárőrök, a családsegítő szakemberei egyaránt részt vesznek ebben a feladatban. Honlapjukon interaktív felületen biztosítanak lehetőséget arra, hogy valaki hajléktalan embert lát, azt jelezze. A járásban a család- és gyermekjóléti központnak is van krízistelefonja, amelyen a nap 24 órájában lehet bejelentéseket tenni. A hajléktalanszálló jelenleg 95 százalékos kihasználtsággal működik, így még tudnak fogadni rászorulókat. Azokra is figyelnek, akik visszautasítják az intézményi bentlakást, őket otthonaikban keresik fel, szükség esetén meleg ruhát, élelmiszert visznek nekik.

Ügyeletet is tartanak

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Hajléktalanszállója felkészült a több napon át tartó extrém hideg időjárásra. Jelenleg a hajléktalanszálló közel maximális kihasználtsággal működik, de természetesen az intézmény képes alkalmazkodni a megváltozott időjárási körülmények miatti új ellátotti igényekhez is – tájékoztatta hírportálunkat az intézmény igazgatója, Bogárné Kiss Ildikó.

Az Egységes Szociális Központ saját költségvetésből heti két alkalommal utcai szociális munkát végez. A szálló munkatársai este 18 óra és reggel 8 óra között, intézményi gépjárművel keresik fel azokat a helyeket a városban, ahol hajléktalan személyek tartózkodhatnak. Legfontosabb munkájuk az utcán élők meggyőzése, a szállóra történő beköltöztetése. Amennyiben ez nem sikerül, úgy meleg takaróval, forró teával látják el a hajléktalanokat, illetve felhívják a figyelmüket az utcán történő tartózkodás, elsősorban a kihűlés veszélyeire.

A Kunágotai Szociális Szolgáltató Központban is várják a rászorulókat. Az intézményvezető, Gáborné Dohar Edit emlékeztetett rá, hogy a vörös kódra tekintettel intézményük ügyeletet tart. Szükség esetén biztosítják azok számára az elhelyezést, akik fűtetlen lakásban töltenék a fentebb említett időszakban az éjszakát.

– Szerdán már volt, aki napközben bejött, de számítunk arra is, hogy lesz néhány rászoruló, aki fűtetlen lakás helyett nálunk tölti az éjszakát. Vannak, akiknek nincs tűzifája, nem tudnak fűteni, választaniuk kell. Ezeknek az embereknek tudunk segítséget nyújtani ilyen krízishelyzetben. Minden este ügyeletet tartunk – tette hozzá.