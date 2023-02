Az elmúlt években a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében több mint félezer beruházás valósult meg összesen 88 milliárd forint értékben Békés vármegyében. Közben elindult a TOP Plusz, ebben 2027-ig csaknem 95 milliárd forint jut helyi fejlesztésekre. A várakozások szerint úgy, ahogy korábban, most is sikerülhet túlteljesíteni a tervet, és még ettől is több forrást kaphat a vármegye.

– A TOP-ban 541 pályázat részesült támogatói döntésben, és az elnyert támogatások összege 88 milliárd forint volt, ami jelentős mértékben meghaladta az eredeti 58 milliárd forintos keretet. Emellett további 6,5 milliárd forint érkezett költségnövekedés címén, amit az építőipari áremelkedések indokoltak – részletezte Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke.

Zalai Mihály hozzátette: a TOP alapvetően gazdaságfejlesztési célokat szolgált. Ennek eredményeként 21 ipari park és 6 inkubátorház épült, valamint 42 piac- és 24 turisztikai attrakciófejlesztés is megvalósult. Megjegyezte: azok a megyei és járási paktumok, amelyek lehetővé tették a rászorulók képzését és bértámogatását, szintén értelmezhetők így, ezekben a programokban több mint 5500 ember vett részt.